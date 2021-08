Od lipca okradała samoobsługowe drogerie

62-letnia kobieta, którą zatrzymali policjanci z Wydziału Zwalczania Przestępczości Przeciwko Mieniu może mieć na koncie nawet kilkadziesiąt kradzieży. Kobieta za swój cel wybrała głównie towar z samoobsługowych drogerii. Kradła od dostępnych tam artykułów spożywczych po „chemię” i… biżuterię. Tę ostatnią kategorię 62-latka upodobała sobie najbardziej.

Policyjne oględziny po zatrzymaniu pewnej 62-latki przebiegały tak jak gdyby odbywały się na sporym stoisku handlowym lub w sklepie – to w dalszym ciągu jednak pomieszczenia KMP w Elblągu. Powód, to odzyskany przez policjantów operacyjnych towar pochodzący z drogerii oraz sklepów samoobsługowych. Zatrzymana przez policjantów 62-letnia kobieta miała przy sobie torbę ze skradzionym tego dnia towarem. Kobieta przyznała się, że zabrała go ze sklepu. Funkcjonariusze sprawdzili jednak również mieszkanie, które zajmowała. Tam okazało się że kobieta zgromadziła spory zapas wyniesionego od początku lipca towaru. Jak ustalili policjanci część przedmiotów sprzedała osobom na targowisku miejskim. Kobieta nie była wcześniej notowana przez policję. Wartość skradzionego przez nią mienia może przekroczyć nawet 20 tysięcy złotych. 62-latka usłyszała już część zarzutów. Za kradzież Kodeks Karny przewiduje karę do 5 lat pozbawienia wolności.