Odpowie za kradzieże w marketach

30-letnia kobieta odpowie za kradzieże w elbląskich marketach. Podejrzana została zatrzymana na gorącym uczynku. Miała przy sobie ekspres ciśnieniowy do kawy, artykuły przemysłowe i spożywcze na kwotę ponad 760 zł. Policjanci ustalili, że ma na koncie znacznie więcej. Grozi jej kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Policjanci interweniowali wczoraj (5 maja), w jednym z marketów przy ul. Sobieskiego w Elblągu. Przez pracowników ochrony została zatrzymana na kradzieży 30-letnia kobieta. Próbowała wyjść ze sklepu z towarami, za które nie zapłaciła. Miała przy sobie, między innymi ekspres ciśnieniowy do kawy, artykuły przemysłowe i spożywcze. Policjanci ustalili, że to nie jedyna jej kradzież. Tego samego dnia w innym markecie dokonała kradzieży artykułów spożywczych na kwotę ponad 430 zł. Zatrzymanej grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.