Ograniczenia w prędkości – przypominamy

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego w ciągu minionej doby zatrzymali dwa prawa jazdy kierującym, którzy przekroczyli dozwolona prędkość w terenie zabudowanym o ponad 50 km/h. Zapadł też kolejny wyrok za przekroczenie prędkości o ponad 64 km/h powyżej tej dozwolonej.

Miniona doba przyniosła wyeliminowanie z ruchu na 3 miesiące dwóch kierujących, którzy jechali zbyt szybko w terenie zabudowanym. Zatrzymano także 21-latka, który w Pasłęku kierował vw polo, mając sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Zakaz obowiązywał go do listopada 2020 roku. Teraz mężczyzna odpowie za niestosowanie się do orzeczenia sądu. Grozi za to kara do 5 lat pozbawienia wolności. Zapadł także kolejny wyrok za nadmierną prędkość w mieście. Pewien 30-latek kierując osobowym bmw i jadąc ul. Steffena w Pasłęku rozpędził auto do 114 km/h w miejscu gdzie jest ograniczenie do 50 km/h. Policjanci po kontroli drogowej skierowali wniosek o ukaranie do sądu. Sąd skazał go na grzywnę w wysokości 1500 złotych. Mężczyźnie zatrzymano na 3 miesiące prawo jazdy.