Okradał altanki działkowe. Został zatrzymany na gorącym uczynku

Za kradzieże i włamania do altanek działkowych odpowie 46-letni mężczyzna, który został zatrzymany w Elblągu. Policjanci znaleźli przy nim rzeczy pochodzące z kradzieży. Pomocni w tej sprawie okazali się sami działkowcy. Sprawcy grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

46-latek został zatrzymany na terenie ogródków działkowych IKAR przy ul. Lotniczej w Elblągu. Policjanci pojechali sprawdzić zgłoszenie dotyczące włamania do jednej z altanek. Okazało się, że sprawca wyważył drzwi balkonowe domku i próbował wejść do środka. Spłoszył go jednak alarm. Zauważył go jeden z działkowców. To właśnie on przytrzymał mężczyznę do przyjazdu radiowozu. Policjanci znaleźli przy podejrzanym podkaszarkę oraz narzędzia. Rzeczy pochodziły z kradzieży na różnych działkach. Mężczyzna trafił do policyjnej celi i odpowie za włamania oraz kradzieże. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. Był wcześniej karany za podobne czyny.