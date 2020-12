Ostrożnie z fajerwerkami

Sylwester 2020/2021 będzie inny niż wszystkie ze względu na pandemię koronawirusa. W przestrzeni publicznej obowiązujące w Polsce przepisy pozwalają na zabawę fajerwerkami 31 grudnia i 1 stycznia.

Tym, którzy zaczną używać fajerwerków wcześniej grozi mandat w wysokości do 500 zł lub grzywna w wysokości do 5000 zł, gdyż jest to wykroczenie z art. 51§1 kodeksu wykroczeń. Warto dodać, że sztuczne ognie to niebezpieczna zabawa. Pod żadnym pozorem fajerwerków nie powinny odpalać dzieci. Sprzedaż wyrobów pirotechnicznych osobom poniżej 18 roku życia jest surowo zabroniona.

Kupujmy fajerwerki u sprawdzonych, rzetelnych sprzedawców oraz stosujmy się do instrukcji zamieszczonych na opakowaniu. Korzystając z fajerwerków należy wybrać miejsce, w którym nie zrobimy nikomu krzywdy oraz nie spowodujemy zniszczeń. Sprawdźmy, czy na drodze ładunku nie znajdują się drzewa lub linie energetyczne. Zachowajmy bezpieczną odległość - nigdy nie zbliżajmy się do ładunku, jeżeli odpalony nie eksplodował, ani nie pochylajmy się nad nim, aby sprawdzić, co się stało.

Pamiętajmy, aby przestrzegać zasad dotyczących bezpieczeństwa, żeby dobra zabawa nie skończyła się poważnymi konsekwencjami.