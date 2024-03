Oszukał pół tysiąca osób w sklepie internetowym. Jest wyrok sądu

Sąd Okręgowy w Elblągu skazał 58-letniego Dariusza S. na rok i sześć miesięcy pozbawienia wolności. Mężczyzna założył sklep internetowy i oszukał za jego pośrednictwem 502 osoby w sumie na 408 tys. zł.

Internetowy sklep, w którym Dariusz S. prał brudne pieniądze (co zarzuca mu prokuratura), działał od 12 kwietnia 2021 roku do 31 maja 2021 roku. W półtora miesiąca 58-letni elblążanin oszukał 502 osoby. Akt oskarżenia do sądu Prokuratura Okręgowa w Elblągu skierowała w listopadzie ubiegłego roku.

- Dariuszowi S. przedstawiono zarzut z artykułu 299 kodeksu karnego, czyli przestępstwa nazywanego praniem brudnych pieniędzy. W tym przypadku przypisane mu zachowanie polegało na założeniu na swoje dane osobowe trzech kont bankowych a następnie przekazanie innym nieustalonym osobom dostępu do tych kont. W ten sposób przyjęcie na nie środków płatniczych pochodzących z 502 oszustw tzn. czynów z art. 286 par. 1 kodeksu karnego dokonanych za pośrednictwem fikcyjnie działającego sklepu internetowego - wyjaśnia prokurator Ewa Ziębka, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Elblągu.

Jak informuje Ewa Ziębka, Sąd Okręgowy w Elblągu skazał Dariusza S. na rok i sześć miesięcy pozbawienia wolności.