Oszukani podczas zakupów internetowych

W ciągu ostatniej doby elbląscy policjanci przyjęli dwa zgłoszenia dotyczące oszustw internetowych. W jednym przypadku pokrzywdzona wpłaciła pieniądze, lecz nie otrzymała towaru. Policjanci ostrzegają przed oszustami i radzą, jak bezpiecznie kupować w sieci.

Te zdarzenia dotyczą bezpośrednio mieszkańców Elbląga. We wrześniu, poprzez popularny portal społecznościowy, pewna elblążanka zamówiła kurtkę. Była ona wystawiona przez prywatną osobę. Wpłaciła 200 zł w formie zaliczki i nie otrzymała towaru. Nie dostała także zwrotu pieniędzy.



Kolejne zdarzenie dotyczy mężczyzny, który 24 września br. zamówił na portalu ogłoszeniowym części do komputera. Wpłacił blisko 900 zł. Paczka z częściami przyszła. Wszystkie były niesprawne.



W ciągu roku elbląscy policjanci odnotowują 300 podobnych zgłoszeń. W wielu przypadkach udaje się ustalić sprawcę i doprowadzić go przed wymiar sprawiedliwości. Jednak odzyskanie straconych pieniędzy czy towaru, to już bardziej złożona sprawa.



Oszustwa możemy się obawiać, gdy ktoś proponuje nam coś za darmo lub oferuje atrakcyjny towar lub usługę po bardzo niskiej cenie, albo prosi o pożyczkę, podanie numeru konta lub karty kredytowej. Często dotyczy to tzw. okazji, gdzie oszust proponuje zaliczkę za np. niezwykle atrakcyjny samochód po niskiej cenie. Policja przypomina o sprawdzaniu kontrahentów a właściwie internetowych opinii o nich. Co więcej, przestrzegamy też przed zawieraniem transakcji poza forum sprzedażowym, ponieważ wtedy nie możemy liczyć na pomoc obsługi portalu, na którym wystawiono ogłoszenie lub aukcje. Jeżeli natomiast kupujemy zgodnie z regulaminem internetowego portalu, to w przypadku zgłoszenia na Policję możemy otrzymać zwrot całej wpłaconej oszustowi kwoty od właściciela portalu aukcyjnego. Jest on bowiem ubezpieczony od tego typu sytuacji.



Aby uniknąć oszustwa policja radzi: zachować zdrowy rozsądek, nie wierzyć w superokazje, a sprzedającego sprawdzić a oszustwo zgłosić.