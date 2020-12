Oszuści dzwonią i podają się za policję

70-letnia kobieta za namową osoby, która podała się za funkcjonariusza CBŚP uzyskała w banku pożyczkę w wysokości 10 tysięcy złotych i przekazała pieniądze oszustowi.

To nie jedyna próba wyłudzenia jaka miała dziś miejsce. Oszuści podający się za funkcjonariuszy CBŚP dzwonią do osób starszych próbując namówić je na udział w policyjnych działaniach. Warunek jest taki, że trzeba wypłacić pieniądze i przekazać je „funkcjonariuszowi”. Na ten zabieg dała się nabrać pewna 70-latka, która za namową oszusta poszła do banku, uzyskała pożyczkę a następnie przekazała mu kopertę z pieniędzmi.

Policja przypomina o zachowaniu ostrożności w kontaktach z nieznanymi osobami. Policja nigdy nie prosi o przekazanie jakichkolwiek pieniędzy czy wartościowych przedmiotów. Jeżeli taka propozycja się pojawia, to jest to oszustwo.