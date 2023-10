Oszustwo metodą na BLIK – policja w Elblągu ostrzega! 

Elbląscy policjanci ostrzegają przed wyłudzeniami z wykorzystaniem systemu płatności mobilnej (BLIK). Funkcjonariusze odnotowali kilka tego typu zdarzeń. Oszuści podszywają się pod znajomych na portalach społecznościowych, piszą pilną prośbę o pożyczkę. Za pomocą wyłudzonego kodu do płatności mobilnej okradają konto osoby oszukanej. Przypominamy, by nikomu nie udostępniać danych do kont bankowych i nie klikać w podejrzane linki otrzymane za pomocą komunikatora lub maila.

Na czym polega oszustwo metodą na BLIK?

Jest kilka sposobów działania oszustów metodą na BLIK. Jedną z nich jest podszywanie się pod osobę znajomą, którą mamy w swoich kontaktach w komunikatorze. Oszuści najpierw przejmują jej konto, wysyłają nam wiadomość z informacją, że przydarzyła im się trudna sytuacja np. zgubiony portfel, skradziona torebka, wypadek, brak pieniędzy na powrót do domu, itp. „Znajomy” obiecuje, że odda pieniądze jeszcze tego samego dnia albo następnego. Pożyczka jest prosta, a oszust zazwyczaj nie prosi o dużą sumę pieniędzy. Musimy tylko zalogować się do swojego banku i w aplikacji wygenerować kod do płatności telefonem, a następnie przesłać go „znajomemu”. To zajmuje kilka minut, a ten kod wystarczy żeby oszust natychmiast wypłacił pieniądze z bankomatu. Przestrzegamy – jeśli otrzymujemy prośbę o pożyczkę, nie działajmy pochopnie. Zadzwońmy do znajomego, potwierdźmy czy naprawdę potrzebuje pomocy.

Policjanci odnotowali również przypadki elblążan, którzy padli ofiarą oszustów sprzedając rzeczy na popularnych portalach ogłoszeniowych. Cyberprzestępcy za potencjalne ofiary upatrzyli sobie właśnie osoby sprzedające przedmioty codziennego użytku, ubrania. Udając kupca wysyłają do swoich ofiar wiadomość o chęci zakupu oferowanego towaru. W treści wiadomości umieszczają link do fałszywej strony banku lub firmy kurierskiej z informacją, że za jej pośrednictwem możliwe będzie zlecenie wysyłki na koszt osoby kupującej albo odbiór zapłaty za towar. Niestety, nic takiego się nie wydarzy, ponieważ jest to oszustwo. Za pomocą podstawionej fałszywej strony oszust uzyskuje dostęp do bankowości elektronicznej pokrzywdzonego. Po uzyskaniu wszystkich potrzebnych informacji oszust zarządza stroną bankową ofiary i w ten sposób wypłaca środki pieniężne zgromadzone na koncie pokrzywdzonego.

Aby nie paść ofiarą takiego oszustwa należy:

- stosować dwuskładnikowe uwierzytelnienie swoich kont społecznościowych (wówczas o wiele trudniej przejąć nasze konto - zalogowanie się wymaga potwierdzenia SMS),

- potwierdzać tożsamość „znajomych”, którzy piszą do nas przez internetowe komunikatory - najlepiej zadzwonić do takiej osoby. Wykonanie takiego połączenia zajmie nam kilkadziesiąt sekund, a tym samym zyskamy pewność, że nasz znajomy rzeczywiście jest w potrzebie i to właśnie jemu, a nie oszustowi przekazujemy pieniądze,

- sprawdzać dane transakcji przed jej zatwierdzeniem w aplikacji bankowości mobilnej (przestępca nie skorzysta z kodu, dopóki nie potwierdzimy transakcji na naszym telefonie),

- chronić swój telefon, a szczególnie PIN do aplikacji mobilnej banku.