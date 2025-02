Oszustwo na pracownika banku

Gdy mówimy o oszustwie na pracownika banku zwykle myślimy o tym, że ofiarą takiego oszustwa może paść jakaś starsza osoba. Otóż jak pokazuje policyjna praktyka dnia wczorajszego, ofiarą był… 29-latek, który odebrawszy telefon, uwierzył rozmówcy, że jest on pracownikiem banku, a dokładnie departamentu bezpieczeństwa banku.

Mężczyzna po drugiej stronie linii powiedział 29-latkowi, że na jego profilu zaufanym został złożony wniosek o kredyt. A także, że aby zatrzymać sprawcę tego czynu musi osobiście iść do banku i wziąć kredyt w kwocie maksymalnej na jaką pozwala jego zdolność kredytowa. Brzmi absurdalnie? Tak.

Głos w słuchawce telefonu poprosił 29-latka, by pożyczoną w ten sposób gotówkę wpłacił w bankomacie bitcoin za pomocą kodu QR. Czy tak zrobił nasz 29-latek? Otóż tak.

Mężczyzna wykonał wszystkie polecenia oszusta od udania się do placówki banku do wzięcia kredytu i w konsekwencji wpłacenia pieniędzy na nieznane konto… Pójście na policję i zgłoszenie faktu oszukania go to już jego własna inicjatywa. Na jaką kwotę został oszukany? Na ponad 70 tysięcy złotych, tyle bowiem uzyskał w banku kredytu, który zaraz później przekazał oszustom. Piszemy o tym, aby ostrzegać. Piszemy o takich sytuacjach wielokrotnie, po to abyście Państwo wiedzieli, że NIE NALEŻY tak postępować.