Paczka z nadwagą… 

Grudzień to miesiąc wysyłania i odbierania paczek. Kupowaliśmy prezenty na Mikołajki, teraz będzie fala przesyłek związana z prezentami świątecznymi. Bardzo dużo osób czeka na swoją paczkę albo paczki.

Oszuści czekali na taką okazję i wysłanie 100 takich smsów „na dopłatę do paczki” może skutkować tym, że ponad połowa trafi do osób czekających na paczkę. Kilka z nich może na takiego smsa zareagować wchodząc w link… I tu mamy nieszczęście gotowe. Bo opłacenie takiej „nadwagi” paczki spowoduje to, że nie będziemy już mieli więcej pieniędzy na pozostałe prezenty dla bliskich. Oszuści bowiem „wyczyszczą” nam konto.

Tak wygląda sms otrzymany przez użytkownika, który spodziewał się paczki od firmy kurierskiej. Czasem widząc małą kwotę nie będziemy się zastanawiać i po prostu dopłacimy ją, uznając to za niegroźną niewysoką kwotę. Nic bardziej mylnego… Ta niewielka kwota jest tylko haczykiem, który ma otworzyć oszustowi nasze konto do jednorazowej transakcji. Prawdziwa kwota będzie inna i najczęściej będzie oscylowała w wysokości posiadanych na koncie środków.

Uważajmy więc na takie smsy, szczególnie przed świętami.