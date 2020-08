Pijani kierujący, jeden bez uprawnień

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego w czasie weekendu zatrzymali 4 nietrzeźwych kierujących. Jeden z nich nie posiadał uprawnień do kierowania autem.

22-latek został zatrzymany podczas obsługi kolizji w miejscowości Zielony Grąd. Po zbadaniu alkotestem okazało się, że ma on w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Mężczyzna został zatrzymany w policyjnym areszcie.

44-latek kierujący volvo również doprowadził do kolizji. Było to w okolicach ul. Skrzydlatej. Badający go alkotestem policjanci ustalili, że mężczyzna ma 2,7 promila alkoholu w organizmie. Dodatkowo, okazało się, że nie ma on uprawnień do kierowania samochodem.

Policjanci zatrzymali prawo jazdy 51-latkowi kierującemu vw golfem. Ten z kolei został zatrzymany do kontroli przy ul. Łęczyckiej. Badanie alkotestem wykazało u niego 1,06 promila.

Wszystkim wymienionym kierującym grozi teraz kara do 2 lat pozbawienia wolności oraz zakaz kierowania wszelkimi pojazdami na czas określony przez sąd.