Pijani kierujący wyeliminowani z ruchu

W czasie weekendu policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego skontrolowali ponad 200 kierujących. W dwóch przypadkach okazało się, że wynik badania alkotestem jest pozytywny. Jednej z kierujących zatrzymano prawo jazdy.

Na ul. Królewieckiej policjanci z elbląskiej drogówki zatrzymali 39-latkę, która kierowała osobowym audi. Policjanci w trakcie kontroli wyczuli od niej zapach alkoholu. Badanie alkotestem wykazało 1,66 promila alkoholu w organizmie.

W niedzielę około 15 w Żurawcu policyjny patrol zatrzymał do kontroli 32-latka który kierował vw golfem. Podczas kontroli funkcjonariusze zaczęli mieć wątpliwości co do trzeźwości mężczyzny i przebadali go alkotestem. Wynik tego badania to blisko 0,8 promila alkoholu w organizmie. W trakcie kontroli okazało się również że 32-latek nie posiada uprawnień do kierowania autem.

Za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności oraz zakaz prowadzenia pojazdów na czas określony przez sąd.