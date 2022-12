Pijany kierowca dachował

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w piątek (30 grudnia) w Żurawcu w gminie Markusy. Kierowca volkswagena passata stracił panowanie nad autem i dachował. - W wydychanym powietrzu miał 2,5 promila - informuje kom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.

Do zdarzenia doszło po godz. 12. Jak informuje kom. Krzysztof Nowacki, 45-letni kierowca nie miał także uprawnień do prowadzenia pojazdów. - Mężczyzna stracił panowanie nad pojazdem i dachował. Na szczęście nie odniósł on żadnych poważniejszych obrażeń - wyjaśnia kom. Krzysztof Nowacki.