Po tragedii na drodze komisja badała, czy był to jedynie błąd kierowcy

Specjalny zespół badał organizację ruchu na odcinku drogi S5 w Niewieścinie, gdzie wy wypadku zginęło czterech mieszkańców powiatu elbląskiego. Jak informuje podkomisarz Jolanta Tarkowska z policji w Świeciu, zadaniem komisji było ustalenie, czy przyczyną tragicznego zdarzenia był wyłącznie błąd kierowcy.

Przypomnijmy. Do tragicznego wypadku doszło 16 maja w Niewieścinie (województwo kujawsko-pomorskie). W zdarzeniu uczestniczyły cztery pojazdy - osobowy peugeot, ciężarówka, ford transit oraz ciężarowe volvo. Oba pojazdy ciężarowe przewoziły kruszywo. Czterej mężczyźni podróżujący fordem transitem zginęli na miejscu. Ofiary śmiertelne pochodziły z powiatu elbląskiego. Auto, którym jechali w kierunku Gdańska zostało zgniecione między dwiema ciężarówkami. Mężczyźni mieli 41, 39, 38 i 24 lata. Wszystkie pojazdy jechały w kierunku Gdańska. Na tym odcinku drogi wykonywane są prace budowlane, a ruch odbywał się wahadłowo. Samochody najechały na siebie. Na trzy miesiące został aresztowany kierowca ciężarowego volvo, pod zarzutem spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Grozi mu 8 lat pozbawienia wolności.

20 maja w miejscu zdarzenia zebrał się specjalny zespół, by sprawdzić i ocenić funkcjonowanie organizacji ruchu i elementów infrastruktury drogowej na danym odcinku drogi. W czynnościach udział brali funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy i Komendy Powiatowej Policji w Świeciu oraz przedstawiciele zarządcy drogi. Celem było stwierdzenie, czy do wypadku doszło wyłącznie na skutek błędu uczestnika ruchu drogowego, czy też występowały w otoczeniu drogi inne czynniki, które miały związek z zaistnieniem wypadku lub przyczyniły się do powiększenia jego skutków, uwzględniając odcinek jezdni przed i za miejscem zdarzenia – informuje Jolanta Tarkowska, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Świeciu.

Po przeprowadzonej lustracji komisja ustaliła, że w miejscu, gdzie doszło do zdarzenia drogowego oznakowanie drogi było zgodne z tymczasowym projektem na czas przebudowy drogi S5.