Pocisk artyleryjski przy stojaku na rowery

Ktoś zadzwonił na numer alarmowy 112 z informacją o starym pocisku, znajdującym się przy stojaku na rowery przy ul. Kasprzaka w Elblągu. Na miejsce przyjechał patrol policji, który zabezpieczył znalezisko do czasu przyjazdu saperów.

Do nietypowego zdarzenia doszło w środę rano. - Zgłoszenie było na numer alarmowy 112, a dotyczyło starego pocisku artyleryjskiego z czasów drugiej wojny światowej, pozostawionego przy stojaku na rowery przy ul. Kasprzaka - informuje Komenda Miejska Policji w Elblągu na swoim profilu na Facebooku. - Na miejsce przyjechał patrol, który zabezpieczył znalezisko do czasu przyjazdu saperów. Po godz. 10 patrol saperski zabrał niewybuch, aby go zneutralizować na poligonie.

Policja apeluje do osób, które znajdą taką niebezpieczną pozostałość z dawnych czasów, aby nie ruszać i nie przenosić takiego przedmiotu, a miejsce jego znalezienia oznaczyć i wezwać policję.

- W szczególności nie zabierać tego typu rzeczy do domu, mieszkania czy piwnicy, nie pozostawiać przy stojakach rowerowych, nie przynosić do Komendy Miejskiej Policji w Elblągu - apelują policjanci.