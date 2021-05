Podczas kontroli drogowej ubyło mu kilometrów

Policjanci z elbląskiej drogówki zatrzymali osobowego nissana, którego przebieg nie zgadzał się z danymi Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Różnica była znacząca, bo aż o 75 tysięcy kilometrów. Bezprawne manipulowanie wskazaniem drogomierza to przestępstwo, za które grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Patrol ruchu drogowego zatrzymał do kontroli osobowego nissana. Miało to miejsce we wtorek (4.05) przy ul. Nowodworskiej w Elblągu. Uwagę mundurowych zwróciły przyciemniane, boczne (przednie) szyby auta. Po szczegółowej kontroli okazało się, że stan licznika jest o 75 tys. kilometrów niższy niż wskazują na to dane pochodzące z ostatniego badania technicznego i ewidencjonowane w systemie CEPiK. Teraz kierowca będzie musiał teraz złożyć wyjaśnienia. Sprawa jest wyjaśniana przez śledczych. Funkcjonariusze przypominają, że cofanie licznika lub zlecenie tej usługi jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.