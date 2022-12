Podrobiona belgijska karta pobytu

Na drogowym przejściu granicznym w Grzechotkach, funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali obywatelkę Rosji, która posłużyła się sfałszowaną, belgijską kartą pobytu.

Rosjanka stawiła się do odprawy granicznej 16 grudnia na kierunku wyjazdowym z Polski. Podejrzenie funkcjonariusza Straży Granicznej wzbudziła przedstawiona do kontroli karta pobytu. Okazało się, że blankiet w całości został podrobiony na wzór oryginalnego. Kobieta przyznała się do posłużenia się sfałszowanym dokumentem.

39-latkę ukarano grzywną 3 tys. zł, wydano decyzję o zobowiązaniu do powrotu i 3-letni zakaz wjazdu na terytorium Państw Schengen.

