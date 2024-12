Podrobione prawo jazdy na granicy

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Grzechotkach podczas odprawy ujawnili podrobione prawo jazdy. Dokument do kontroli przedstawił obywatel Niemiec.

10 grudnia do odprawy granicznej na kierunku wjazdowym do Polski stawił się 40-letni Niemiec. W trakcie kontroli granicznej kierujący volkswagenem okazał niemieckie prawo jazdy. Funkcjonariusz Straży Granicznej nabrał podejrzeń co do autentyczności dokumentu. Przy pomocy dostępnych urządzeń do weryfikacji dokumentów potwierdzono fakt podrobienia.

Mężczyzna przyznał się do zarzuconego czynu. Został ukarany karą grzywny w kwocie 3 tys. zł.