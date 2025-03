Podsumowanie weekendu okiem elbląskich policjantów

Policjanci podczas minionego weekendu interweniowali ponad 100 razy. Przebadano 448 kierujących na zawartość alkoholu w organizmie. Obsłużono 14 kolizji drogowych. Policjanci zatrzymali 3 nietrzeźwych kierujących. Ujawniono także 90 przypadków przekroczenia dozwolonej prędkości.

Rekordzista jeżeli chodzi o trzeźwość a właściwie nietrzeźwość to 65-latek, który w sobotę w miejscowości Karszewy, najechał swoim motorowerem na stojący przy drodze, nieoświetlony ciągnik rolniczy. Jak się okazało 65-latek miał w organizmie 1,5 promila alkoholu. Zaraz po zdarzeniu został zabrany karetką do szpitala. Teraz odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Mandatem policjanci ukarali 47-letniego właściciela ciągnika.

Inny kierujący zatrzymany w piątkowo-sobotnią noc przy ul. Dębowej to 38-latek, który kierował vw golfem. Mężczyzna miał 1,12 promila alkoholu w organizmie i dodatkowo sądowy zakaz kierowania wszelkimi pojazdami do października 2026 roku. Teraz odpowie za kierowanie w stanie nietrzeźwości oraz złamanie zakazu. Może mu grozić kara do 5 lat pozbawienia wolności.