Policja zatrzymuje nietrzeźwych kierowców

W ciągu minionego weekendu policjanci z elbląskiej komendy zatrzymali 2 nietrzeźwych kierujących. Rekordzista miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie.

Przy ul. Legionów funkcjonariusze zatrzymali do kontroli 31-latka, który kierował osobowym oplem. Po zbadaniu alkotestem okazało się, że ma 2,1 promila alkoholu w organizmie.

Inny patrol w miejscowości Nowakowo zatrzymał samochód honda accord, którym kierował 25-latek. Policjanci wyczuli od mężczyzny zapach alkoholu. Badanie alkotestem potwierdziło, że kierował nietrzeźwy. Miał 1,8 promila alkoholu w organizmie. Dodatkowo okazało się, że nie miał uprawnień do kierowania.

Zatrzymani odpowiedzą za kierowanie w stanie nietrzeźwości. Grozi im kara do 2 lat pozbawienia wolności oraz sądowy zakaz kierowania wszelkimi pojazdami mechanicznymi.