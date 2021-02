Policjanci interweniowali w sprawie psa. Zwierzę trafiło do schroniska

fot. arch. policji

Policjanci z Pasłęka podjęli interwencję po zgłoszeniu od osoby, która przyszła do komisariatu policji. Informacja dotyczyła psa, którego właściciel przywiązał do budy. Zgłaszającą zaniepokoiło to, że pies jest wychudzony i przy tak dużym mrozie ma jako schronienie jedynie mizerną budę.

Policjanci, którzy podejmowali w poniedziałek (8.02) interwencję po zgłoszeniu dotyczącym złych warunków w jakich przebywa zwierzę, wezwali na miejsce przedstawiciela schroniska dla zwierząt. Ten miał ocenić, czy pies może przebywać w takich warunkach. Interwencja zakończyła się sporządzeniem dokumentacji a także zabraniem zwierzęcia do Schroniska dla Zwierząt Psi Raj w Pasłęku. Sporządzana przez funkcjonariuszy dokumentacja trafi teraz do sądu, by ten ocenił czy pozostawienie psa w takich warunkach kwalifikuje to jako znęcanie się nad zwierzęciem. Policjanci przypominają, że za znęcanie się nad zwierzętami grozi kara do 3 lat więzienia. Jeśli sprawca działa ze szczególnym okrucieństwem może być to 5 lat więzienia.

kom. Krzysztof Nowacki oficer prasowy KMP w Elblągu