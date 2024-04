Policjanci podsumowali świąteczny weekend

Policjanci przeprowadzili 533 badania trzeźwości. Tylko jeden kierujący był nietrzeźwy. Funkcjonariusze odnotowali 140 przekroczeń prędkości. Doszło do jednego wypadku i 29 kolizji.

Od piątku (29 marca) policjanci z elbląskiej drogówki wylegitymowali 255 osób i przeprowadzili 236 kontroli pojazdów. Skierowali 9 wniosków do sądu, nałożyli 116 mandatów i 52 razy pouczali. Zatrzymali jednego kierującego bez uprawnień i 8 praw jazdy. Przeprowadzili 533 badania trzeźwości. Tylko jeden kierujący był nietrzeźwy. 48-latek jechał rowerem ulica Górnośląską w Elblągu. Przewrócił się i złamał obojczyk. Miał w organizmie 2,5 promila alkoholu. Ponadto funkcjonariusze odnotowali 140 przekroczeń prędkości. Doszło do jednego wypadku i 29 kolizji. Wypadek miał miejsce w sobotę (30 marca) przy al. Grunwaldzkiej w Elblągu. Tam 31-letni kierujący samochodem renault potrąci 87-letniego rowerzystę. Poszkodowany trafił do szpitala z obrażeniami głowy i ręki. Jego stan jest ciężki. Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Ponadto w świąteczny weekend policjanci prewencji wylegitymowali 460 osób i przeprowadzili 166 interwencji. Skontrolowali 66 samochodów. Do wytrzeźwienia trafiło 5 osób. Funkcjonariusze skierowali do sądu 4 wnioski o ukaranie, nałożyli 35 mandatów i zastosowali 132 pouczenia.