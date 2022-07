Policjanci podsumowali weekend

Policjanci z Elbląga podsumowali miniony weekend. Odnotowano 12 kolizji i jeden wypadek drogowy. Funkcjonariusze zatrzymali 3 nietrzeźwych kierujących.

W miniony weekend policjanci prewencji interweniowali 193 razy. Na ulicach wylegitymowali 511 osób. 3 z nich zostało przewiezionych do wytrzeźwienia. Nałożono 82 mandaty karne. Policjanci z ruchu drogowego odnotowali 12 kolizji i jeden wypadek. Doszło do niego na ul. 3 Maja w Pasłęku. Kierujący volkswagenem potrącił na przejściu dla pieszych kobietę. Nie doniosła poważnych obrażeń. Kierowca był trzeźwy. Ponadto funkcjonariusze zatrzymali 3 nietrzeźwych kierujących. Rekordzista miał 2 promile i prowadził audi ulicą Królewiecka w Elblągu. Zatrzymanym za podwójnym gazie grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności. Było aż 149 przekroczeń prędkości przez kierujących, w tym 3x50+. Policjanci nałożyli 124 mandaty, a 41 przypadkach kontrole zakończyły się pouczeniami.