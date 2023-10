Policjanci podsumowali weekend 

W miniony weekend policjanci prewencji interweniowali 71 razy. Na ulicach wylegitymowali 240 osób. Do wytrzeźwienia trafiło 2 mężczyzn. Nałożono 18 mandatów, 70 razy pouczano i skierowano do sądu 1 wniosek o ukaranie.

Funkcjonariusze z ruchu drogowego wylegitymowali 144 osoby i skontrolowali 135 pojazdów. Odnotowali 18 kolizji. Nie było wypadków drogowych. Ponadto funkcjonariusze zatrzymali 75 kierowców, którzy przekroczyli dopuszczalną prędkość. Nałożyli 63 mandaty i zastosowali 32 pouczenia. Skierowali do sądu 14 wniosków o ukaranie i przebadali 380 kierujących. Wśród nich było 2 nietrzeźwych. Niechlubny rekordzista to 39-letni kierowca toyoty, który zasnął za kierownicą i wjechał do rowu. Miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności.