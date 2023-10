Policjanci podsumowali weekend 

W miniony weekend policjanci prewencji interweniowali 113 razy. Na ulicach wylegitymowali 346 osób. Do wytrzeźwienia trafiło 8 mężczyzn. Nałożono 27 mandatów, 96 razy pouczano i skierowano do sądu 2 wnioski o ukaranie. Zatrzymano 2 osoby poszukiwane.

Funkcjonariusze z ruchu drogowego wylegitymowali 194 osoby i skontrolowali 170 pojazdów. Odnotowali 15 zdarzeń drogowych, w tym 2 wypadki.

Obydwa miały miejsce 29 października 2023 r. na terenie Pasłęka. Do pierwszego zdarzenia doszło na ul. Wojska Polskiego. Tam 44-letni kierujący samochodem BMW na skrzyżowaniu z ruchem okrężnym, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu dla 67-latka jadącego motorowerem. Do szło do zderzenia pojazdów. Pokrzywdzony kierowca jednośladu wywrócił się i doznał urazu ręki. Trafił do szpitala w Elblągu. Obydwaj uczestnicy wypadku byli trzeźwi.

Kolejne zdarzenie miało miejsce na ul. Dworcowej. 18-latka jadąc audi nie dostosowała prędkości do warunków ruchu i na łuku drogi straciła panowanie nad autem. Uderzyła w lampę uliczną, a następnie drzewo. Obrażeń ciała doznała 17-letnia pasażerka audi. Trafiła do szpitala w Elblągu. Kierująca była trzeźwa.

Ponadto funkcjonariusze nałożyli 106 mandatów i zastosowali 50 pouczeń. Skierowali do sądu 16 wniosków o ukaranie i przebadali 627 kierujących. Zatrzymali 2 nietrzeźwych kierujących. Grozi im kara do 2 lat pozbawienia wolności.

Policjanci apelują o ostrożność, szczególnie teraz przed zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych.