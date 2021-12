Policjanci uczyli... jak przewieźć choinkę

Ważną kontrolę drogową dotyczącą transportu świątecznej choinki przeprowadzili dziś (20 grudnia) na placu Konstytucji elbląscy policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego. Zatrzymali kierującego syrenką. Na szczęście obyło się bez mandatu, bo kierowca właściwie przymocował przewożone drzewko do dachu pojazdu.

To wszystko była oczywiście – mówiąc językiem potocznym - „ustawką”, a policjanci chcieli przypomnieć, że transportowanie świątecznych drzewek musi odbywać się zgodnie z określonymi zasadami.

- Najkorzystniej byłoby przewozić świąteczne drzewka we wnętrzu pojazdu - podkreśla podkom. Wiktor Kaczmarek z Wydziału Ruchu Drogowego. - W ten sposób mamy pewność, że nie zasłoni ono pola widzenia, nie zasłoni urządzeń koniecznych do obserwacji drogi za czy przed pojazdem, świateł czy tablicy rejestracyjnej – dodaje. Policjant zaznacza, że jeśli drzewko się nie mieści do bagażnika, możliwe jest przewiezienie go przy uchylonym bagażniku. - Jednak wspomniane elementy wyposażenia pojazdu również muszą być widoczne i czytelne. Jeśli przewozimy drzewko na pojeździe, musi być trwale przymocowane za pomocą urządzeń, które nie będą się luzować – dodaje. Choinka nie może zmieniać swego położenia w trakcie jazdy. Jednak również tu trzeba pamiętać o pewnych regułach:

- Zgodnie z przepisami ładunek transportowany na dachu może sięgać maksymalnie do 0,5m od przedniej płaszczyzny pojazdu i 1,5m od siedziska kierowcy, sięgać maksymalnie do 4m wysokości, a także 2,55m szerokości oraz do 2m od tylnej płaszczyzny” - czytamy na stronie elbląskiej KMP. Jeśli choinka będzie wystawać ponad 50 cm od tylnej płaszczyzny auta, powinna być oznaczona czerwoną chorągiewką. - Jeżeli nieprawidłowo zabezpieczymy choinkę na dachu pojazdu, może być na nas nałożony mandat w kwocie nawet do 500 zł. W przypadku gdy choinka będzie zasłaniać światła pojazdu mandat wyniesie 200 zł, a gdy zasłoni tablice rejestracyjne 100 zł. Za nieprawidłowe przewożenie ładunku, przepisy nie przewidują punktów karnych.

- Coraz częściej spotykamy na drodze tak przewożone świąteczne drzewka, policjanci zwracają teraz na ten aspekt bezpieczeństwa szczególną uwagę. - dodaje podkom. Kaczmarek.