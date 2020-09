Policjanci z drogówki zatrzymali włamywacza

Policjanci z ruchu drogowego zatrzymali włamywacza, który wszedł do mieszkania przez uchylone okno. Chciał ukraść elektronarzędzia. Mężczyzna został zatrzymany na gorącym uczynku. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Ta nietypowa, jak dla policjantów z ruchu drogowego, interwencja miała miejsce w miniony piątek (25.09) w nocy. Policjanci patrolowali ulicę Ogrodową w Elblągu. Zauważyli włamywacza, który wszedł do remontowanego mieszkania przez uchylone okno. Poszli za nim i go zatrzymali. Okazało się, że 32-latek chciał wynieść z pomieszczeń elektronarzędzia o wartości 5 tys. zł. Został obezwładniony i zatrzymany w policyjnym areszcie. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.