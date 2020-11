Policjanci z Pasłęka „rozliczyli” sprawców dewastacji

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Pasłęku ustalili sprawców dewastacji, która miała miejsce w nocy z soboty na niedzielę w Pasłęckim Parku Ekologicznym. Okazało się, że jest to 17-latek oraz dwóch 16-latków. 17-latek usłyszał już zarzuty. W przypadku jego o rok młodszych kolegów informacja w ich sprawie trafi do Sądu Rodzinnego i Nieletnich.

Przypomnijmy: zdarzenie miało miejsce w nocy z soboty na niedzielę. Grupa młodych osób spędzała czas w pasłęckim Parku Ekologicznym. W pewnym momencie 17-latek zaczął kopać w płot ogradzający posadzony w tym miejscu Dąb Papieski, dołączyli do niego 16-latkowie, do wody wrzucono również stojącą tam ławkę oraz uszkodzono niewielką kapliczkę. Działania policjantów z Pasłęka w szybkim czasie doprowadziły do ustalenia sprawców dewastacji. Ci ostatni przyznali, że zrobili to „przez głupotę”. Szkody wyceniono na 1500 złotych. 17-latek usłyszał już zarzuty z art. 288 kodeksu karnego. Za taki czyn grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Jego dwaj o rok młodsi koledzy odpowiedzą przed Sądem Rodzinnym i Nieletnich.