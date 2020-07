Policjant po służbie zatrzymał w mieszkaniu złodzieja

Policjant po służbie zatrzymał 64-latka, który próbował okraść jedno z mieszkań przy ul. Kopernika. Mężczyzna jest znany policjantom, już wcześniej okradał mieszkania na terenie Elbląga.

Zdarzenie miało miejsce w sobotę (11 lipca) przy ulicy Kopernika w Elblągu. - Około południa do jednego z mieszkań wszedł 64-latek i zaczął przeglądać zawartość kieszeni ubrań wiszących w przedpokoju oraz szafek. Liczył, że domownicy nie dostrzegą jego obecności i zabierze wartościowe przedmioty. Mężczyzna planował także równie niepostrzeżenie opuścić mieszkanie. Przeliczył się jednak w swoich zamiarach. W mieszkaniu był policjant, który przyszedł tu wizytą. Był on po służbie, ale na co dzień pracuje w referacie patrolowo-interwencyjnym i od razu zorientował się, z kim ma do czynienia. Policjant zatrzymał 64-latka. Wiedział, że był on już notowany i karany za podobne przestępstwa. Na miejsce wezwano patrol interwencyjny. Mężczyzna trafił do aresztu - informuje komisarz Krzysztof Nowacki z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.

Jak informuje kom. Krzysztof Nowacki, zatrzymany mężczyzna już wcześniej działał w podobny sposób.

- Najpierw sprawdzał, gdzie są otwarte drzwi do mieszkania, a następnie wchodził do środka i zabierał cenne przedmioty. Te znajdowały się najczęściej w przedpokoju lub w wiszącej tam odzieży. 64-latek wcześniej został tymczasowo aresztowany do prowadzonych przez policję spraw tego rodzaju kradzieży. Za usiłowanie kradzieży oraz naruszenie miru domowego zgodnie z Kodeksem Karnym może mu grozić kara do 5 lat pozbawienia wolności - informuje kom. Krzysztof Nowacki.