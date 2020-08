Policyjne podsumowanie weekendu

fot. arch. KMP w Elblągu

Miniony weekend był ostatnim wakacyjnym weekendem. To czas powrotów do domów z letniego wypoczynku. Widać to było chociażby po natężeniu ruchu na elbląskim odcinku drogi nr 7. Tam też zwiększono ilość patroli ruchu drogowego.

Mierzono prędkość, eliminowano z ruchu drogowych piratów, którzy jechali szybciej niż pozwalają na to ograniczenia a także tych którzy przekraczali dozwoloną prędkość o ponad 50 km/h. Tych ostatnich było 8 a rekordzista to 63-latek, który jechał hyundaiem przez miejscowość Krykajny z prędkością 115 km/h, gdzie jest ograniczenie do 50 km/h. Mężczyznę zatrzymali policjanci z grupy Speed. Oprócz 500 złotowego mandatu i 10 punktów karnych zatrzymano mu na 3 miesiące prawo jazdy. Taka sama kara spotkała 18-latka kierującego mercedesem. Ten przy ul. Jana Pawła II w Elblągu rozpędził swoje auto do 111 km/h. Policjanci podczas ostatniego wakacyjnego weekendu przebadali prawie 400 kierujących pod kątem trzeźwości. Zatrzymano dwóch kierujących pod wpływem alkoholu. Pierwszy to 24-letni motorowerzysta zatrzymany przy ul. Malborskiej. Mężczyzna miał 0,7 promila alkoholu w organizmie. Podobny wynik, bo 0,8 promila miał 50-latek kierujący alfą romeo i zatrzymany przy ul. Stoczniowej. W obu przypadkach kierujący odpowiedzą przed sądem. Za kierowanie w stanie nietrzeźwości grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności oraz sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.

kom. Krzysztof Nowacki oficer prasowy KMP w Elblągu