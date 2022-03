Policyjne podsumowanie weekendu 

W miniony weekend policjanci interweniowali 153 razy. Patrole ruchu drogowego sprawdziły trzeźwość blisko 128 kierujących. Zatrzymano 4 nietrzeźwych kierowców. Miało miejsce 15 kolizji drogowych.

Policjanci z Elbląga wylegitymowali łącznie 610 osób. Przeprowadzili 153 interwencje, skontrolowali 188 pojazdów. Zatrzymali 2 osoby poszukiwane, a 3 osoby zatrzymali do wytrzeźwienia. Policjanci z ruchu drogowego ujawnili 128 przekroczeń prędkości, w tym 7 razy tzw. 50+. Nałożyli 106 mandatów karnych, skierowali 4 wnioski do sądu i zastosowali 53 pouczenia. Zatrzymano 4 nietrzeźwych kierowców. Rekordzista to mieszkaniec Gdańska. Mężczyzna kierował pomimo braku prawa jazdy i miał 2,5 promila alkoholu w organizmie. Policjanci odnotowali 15 kolizji. Nie było żadnego wypadku.