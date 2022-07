Policyjne podsumowanie weekendu 

Policjanci z Elbląga podsumowali miniony weekend. Nie było wypadków drogowych. Policjanci odnotowali jedynie 11 kolizji. Funkcjonariusze zatrzymali 1 nietrzeźwego kierującego.

W miniony weekend policjanci prewencji interweniowali 162 razy. Na ulicach wylegitymowali 467 osób. 17 z nich zostało przewiezionych do wytrzeźwienia. Nałożono 56 mandatów karnych, 97 razy pouczano i skierowano do sądu 11 wniosków o ukaranie.

Z kolei policjanci z ruchu drogowego odnotowali 11 kolizji. Nie było wypadków drogowych. Zatrzymano 136 kierowców, którzy przekroczyli dopuszczalną prędkość (w tym 3 razy 50+). Zatrzymano 12 dowodów rejestracyjnych. 4 kierujących nie miało uprawnień. Policjanci nałożyli 118 mandatów, w 43 przypadkach pouczali i skierowali do sądu 12 wniosków o ukaranie. Funkcjonariusze przebadali na obecność alkoholu 362 kierujących. Wśród nich był jeden nietrzeźwy. 56-latek kierował volkswagenem mając 0,7 promila alkoholu w organizmie.

Policjanci z Pasłęka interweniowali 28 razy. Odnotowali 3 kolizje, nałożyli 11 mandatów karnych.

W miniony weekend nie odnotowano poważnych zdarzeń kryminalnych.