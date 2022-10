Policyjne podsumowanie weekendu 

Policjanci z Elbląga podsumowali miniony weekend. Funkcjonariusze odnotowali 12 kolizji i jeden wypadek drogowy. Zatrzymano 5 nietrzeźwych kierujących. Policjanci byli również na miejscu pożaru i wyjaśniają jego okoliczności. Zdarzenie miało tragiczne skutki. Śmierć poniósł mieszkaniec gminy Rychliki.

Policjanci prewencji wylegitymowali 423 osoby i przeprowadzili 134 interwencje. 7 osób zostało przewiezionych do wytrzeźwienia. Nałożono 59 mandatów karnych, 90 razy pouczano i zatrzymano jednego mężczyznę poszukiwanego listem gończym.

Policjanci z ruchu drogowego odnotowali 12 kolizji i jeden wypadek drogowy. Doszło do niego w niedzielę (9 października) przy al. Grunwaldzkiej w Elblągu. 45-letni kierowca toyoty potrącił na przejściu dla pieszych 4 osoby. Trzy z nich zostały hospitalizowane. Nikt nie doznał obrażeń zagrażających życiu. Policjanci ustalają okoliczności zdarzenia. Kierowca został zatrzymany do wyjaśnienia. Był trzeźwy. Ponadto funkcjonariusze z ruchu drogowego zatrzymali 5 nietrzeźwym kierujących. Niechlubny rekord przypadł kobiecie. 37-latka jechała citroenem. Na rondzie przy ul. Agrykola w Elblągu wykonywała kompulsywne manewry. Zauważył to inny kierowca, który zatrzymał swój samochód i zabrał jej kluczyki. Pani miała 3 promile alkoholu w organizmie. Grozi jej kara do 2 lat pozbawienia wolności.

Ponadto funkcjonariusze wyjaśniają okoliczności pożaru, który wybuchł w niedzielę nad ranem w Jelonkach (gm. Rychliki). W zgliszczach znaleziono zwłoki mężczyzny. Śledczy ustalają jego tożsamość.