Policyjne podsumowanie weekendu 

Podczas minionego weekendu policjanci prewencji interweniowali 170 razy. Na ulicach wylegitymowali 346 osób. Do wytrzeźwienia trafiło 8 mężczyzn. Nałożono 40 mandatów, 74 razy pouczano.

Funkcjonariusze z ruchu drogowego wylegitymowali 208 osób i skontrolowali 186 pojazdów. Zatrzymali 108 kierowców, którzy przekroczyli dopuszczalną prędkość. Wystawili 85 mandatów i zastosowali 57 pouczeń. Skierowali do sądu 7 wniosków o ukaranie. Przebadali 522 kierowców pod kątem trzeźwości. Zatrzymali nietrzeźwą kobietę. 34-letnia mieszkanka Olsztyna prowadziła samochód hyundai. Miała w organizmie ponad 1,5 promila. Została zatrzymana w niedzielę (1 października 2023 r.) na ulicy Warszawskiej w Elblągu. Funkcjonariusze odnotowali 19 kolizji i 1 wypadek drogowy. Doszło do niego w miejscowości Nowotki (gm. Elbląg). 72-letni kierujący motorowerem zjechał na pobocze, a następnie do rowu. Doznał obrażeń wewnętrznych. Trafił do szpitala. Jego stan jest ciężki. Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku. Policjanci apelują o ostrożność.