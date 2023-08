Poszukiwany, narkotyki i rower 

Policjanci z prewencji zatrzymali 39-letniego mężczyznę, który pchał rower. To oczywiście nie jest przestępstwem, ale ów 39-latek był poszukiwany przez prokuraturę a dodatkowo miał przy sobie roślinny susz, który okazał się być marihuaną.

Sytuacja miała wczoraj (30 sierpnia) około 23.50 przy ul. Nowowiejskiej w Elblągu. Tam policyjny patrol zauważył mężczyznę pchającego chodnikiem rower. Funkcjonariusze sprawdzili czy rower nie figuruje w systemie jako skradziony. Nie figurował. Mężczyzna jednak bardzo się denerwował ponieważ był poszukiwany i miał przy sobie narkotyki. Policjanci sprawdzili go w bazie danych i okazało się, że poszukuje go prokuratura i ma zostać zatrzymany. Gdy policjanci sprawdzili zawartość jego saszetki okazało się, że znajduje się tam foliowe zawiniątko z marihuaną. Poznali tym samym wszystkie tajemnice mężczyzny. 39-latek został zatrzymany w policyjnym areszcie. Teraz usłyszy zarzut posiadania narkotyku. Może mu grozić kara do 3 lat pozbawienia wolności.