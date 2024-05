Poważny wypadek z udziałem dwóch rowerzystów

Fot. archiwum portEl

W minioną sobotę (25 maja) w Pasłęku przy ul. Ogrodowej doszło do zderzenia dwóch rowerzystów. 48-latek kierujący rowerem wyprzedzał na ścieżce rowerowej innego rowerzystę. Mężczyzna zahaczył go prawą stroną kierownicy i doszło do przewrócenia się obu rowerzystów.

Zdarzenie miało miejsce przed godz. 19. Zarówno 48-latek jak i drugi rowerzysta w wieku 84-lat doznali urazów głowy. Starszy z mężczyzn doznał poważnego urazu i został zaraz po wypadku przewieziony karetką do szpitala. 48-latka policjanci przebadali na zawartość alkoholu. Wynik badania to 2,56 promila alkoholu w organizmie. Za kierowanie w stanie nietrzeźwości został ukarany mandatem w wysokości 2500 złotych. To jednak nie koniec. 48-latek odpowie za spowodowanie wypadku. Postępowanie w tej sprawie prowadzą policjanci z Pasłęka.

nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy KMP w Elblągu