Pracownica muzeum stanie przed sądem za przywłaszczenie publicznych pieniędzy

Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko pracownicy Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu. Oskarża ją o przywłaszczenie publicznych pieniędzy (ponad 26 tys. zł) oraz o oszustwo.

- Jeden z zarzutów dotyczy przywłaszczenia powierzonego mienia ruchomego w postaci pieniędzy na szkodę elbląskiego muzeum. Drugi zarzut dotyczy oszustwa. Kobiecie zarzuca się, że przedłożyła jako prawdziwą podrobioną fakturę i na tej podstawie muzeum, które miało zapłacić rzekomemu wykonawcy, przelało kwotę na jej prywatne konto - informuje prokurator Ewa Ziębka, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Elblągu.

Za przywłaszczenie grozi kobiecie kara do 5 lat pozbawienia wolności, za oszustwo od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Zawiadomienie w tej sprawie złożył w prokuraturze Lech Trawicki, były dyrektor Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu. - W toku postępowania został on przesłuchany w charakterze świadka - dodaje prok. Ewa Ziębka.

Przypomnijmy, że sprawę opisaliśmy jako pierwsi 6 lutego. Wówczas w rozmowie z nami Lech Trawicki mówił m. in., że szkoda została wykryta przez pracowników muzeum podczas kontroli wewnętrznej. - W ciągu dwóch tygodni od potwierdzenia stanu faktycznego, uszczuplenie w mieniu zostało zwrócone z należnymi odsetkami. O zdarzeniu poinformowano organizatora muzeum (czyli elbląski samorząd i prezydenta - dop. red.) oraz prokuraturę zgodnie z obowiązującymi procedurami. Pracownik odpowiedzialny za szkodę w mieniu złożył wypowiedzenie i nie jest już zatrudniony w muzeum – wyjaśniał wówczas Lech Trawicki.

O tej sprawie pisaliśmy także publikując wywiad z dyrektorem Lechem Trawickim i oświadczenie Biura Prasowego Prezydenta Elbląga, które było reakcją na wywiad. Ostatecznie prezydent Witold Wróblewski odwołał ze stanowiska dyrektora Lecha Trawickiego. Decyzja ta poprzedzona była kontrolą, którą przeprowadził ratusz w muzeum.

- Rażące łamanie dyscypliny finansów, brak nadzoru dyrektorskiego to są rzeczy, które dyskwalifikują pana dyrektora z pełnienia tej funkcji. – mówił wówczas prezydent Witold Wróblewski.

13 marca na stanowisko dyrektora muzeum powołany został Mirosław Siedler.