Pracownik szpitala stanie przed sądem za rozpowszechnianie dziecięcej pornografii

Prokuratorzy zakończyli śledztwo w sprawie byłego już pracownika szpitala wojewódzkiego podejrzanego o rozpowszechnianie dziecięcej pornografii. Akt oskarżenia trafi niebawem do Sądu Rejonowego w Elblągu. O tej sprawie pisaliśmy jako pierwsi, po sygnałach, które otrzymaliśmy od naszych Czytelników.

Przypomnijmy. Do zatrzymania mężczyzny doszło w kwietniu. - Prokuratura Rejonowa w Elblągu nadzoruje prowadzone przez Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości Wydział w Olsztynie śledztwo przeciwko Dariuszowi C. podejrzanemu o przestępstwo z art. 202 § 3 kk polegające na posiadaniu w celu rozpowszechniania, za pośrednictwem sieci Internet, plików graficznych przedstawiających treści pornograficzne z udziałem małoletnich oraz rozpowszechniania ww. treści. Postanowieniem z dnia 19 kwietnia 2024 r. Sąd Rejonowy w Elblągu zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Postępowanie prowadzone jest wyłącznie przeciwko wyżej podejrzanemu podejrzanemu, nie występują w nim inni podejrzani - informowała nas 21 maja w odpowiedzi na nasze pytania Ewa Ziębka, pełniąca wówczas funkcję rzecznika prasowego Prokuratury Okręgowej w Elblągu.

Prokuratorzy zakończyli już czynności. – Śledztwo zostało 8 sierpnia 2024 roku zakończone aktem oskarżenia, który zostanie złożony w Sądzie Rejonowym w Elblągu. W sprawie tej na etapie śledztwa areszt został przedłużony, a sąd po otrzymaniu aktu oskarżenia podejmie decyzję co do zasadności jego dalszego stosowania – informuje prok. Tomasz Jurewicz z Prokuratury Okręgowej w Elblągu.

Akt oskarżenia obejmuje artykuł 202 par. 3 kodeksu karnego: "kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, przechowuje lub posiada albo rozpowszechnia lub prezentuje treści pornograficzne z udziałem małoletniego albo treści pornograficzne związane z prezentowaniem przemocy lub posługiwaniem się zwierzęciem, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 15."

Dariusz C. to wieloletni, doświadczony pracownik Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu. Jak poinformowała nas Hanna Laska-Kleinszmidt, rzeczniczka prasowa szpitala wojewódzkiego, nie jest już on zatrudniony w tej placówce.