Przechwycili ponad tonę nielegalnego tytoniu

Nielegalne wyroby akcyzowe w postaci liści tytoniu i krajanki tytoniowej o łącznej wartości 627 tys. zł przechwycili pod Elblągiem funkcjonariusze z miejscowej placówki Straży Granicznej we współdziałaniu z Krajową Administracją Skarbową i Policją.

W garażu nieopodal Elbląga 14 sierpnia funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli 900 kilogramów sprasowanych liści tytoniu zapakowanych w 6 kartonach. Towar należał do 40-letniego mężczyzny. W trakcie przeszukania domu mieszkalnego na poddaszu ujawniono maszynę do cięcia liści. 40-latka zatrzymano i doprowadzono do placówki SG w Elblągu celem sporządzenia dokumentacji procesowej, po czym został zwolniony.

Z kolei 21 sierpnia w rejonie zjazdu z drogi S7 mundurowi zatrzymali do kontroli drogowej pojazd kierowany przez 40-letniego mężczyznę. Przewoził 7 worków wypełnionych krajanką tytoniową. Na czas sporządzenia dokumentacji procesowej mężczyznę zatrzymano. Łącznie w workach było ponad 106 kg krajanki.

Dalsze czynności w tej sprawie prowadzą funkcjonariusze Straży Granicznej w Elblągu.