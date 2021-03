Przekroczyli prędkość o ponad 50 km/h

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego zatrzymali do kontroli trzech kierujących, którzy przekroczyli dozwoloną prędkość w terenie zabudowanym o ponad 50 km/h.

Rekordzista to 44-latek, który w Żurawcu miał na liczniku swojego volkswagena 124 km/h w miejscu, gdzie jest ograniczenie do 50 km/h. Inny przykład to 38-latek również kierujący volkswagenem i zatrzymany na ul. Browarnej. Zmierzona prędkość to 107 km/h w miejscu, gdzie maksymalna prędkość może wynosić 50 km/h. Ciężką nogą” wykazała się również 30-latka kierująca osobowym chryslerem. Wynik 101 km/h w Kazimierzowie spowodował zatrzymanie prawa jazdy.

Wszyscy wymienieni kierujący stracili na 3 miesiące swoje prawa jazdy oraz zostali ukarani mandatami w wysokości 500 złotych oraz 10 punktami karnymi.