Przelała 10 tysięcy "znajomemu" z internetu...

Pewien inżynier pracujący na morzu na platformie wiertniczej nie mógł się skontaktować ze szkołą, do której chodziły jego dzieci. Poprosił o to elblążankę, którą poznał w internecie...

Tej udało się napisać do placówki w odległym kraju. I nawet dostała odpowiedź. Kobieta ustaliła, że dzieci maja się dobrze, ale potrzebują laptopów do zdalnej nauki. Poznany mężczyzna poprosił ją, by ta przelała mu kwotę 5 tysięcy złotych, by mógł zamówić dzieciom przenośne komputery. Kobieta tak uczyniła… Po pewnym czasie zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa. A trwający dość długo kontakt został zainicjowany po to, by wyłudzić od niej pieniądze.

Cała sytuacja i kontakt z mężczyzną o obco brzmiącym imieniu i nazwisku rozpoczął się w listopadzie 2020 roku. Wtedy też nasiliła się korespondencja na portalu społecznościowym. Podczas rozmów mężczyzna przedstawił się jako inżynier pracujący na platformie wiertniczej. Oświadczył, że ze względu na odległość i pracę nie może skontaktować się ze szkołą, do której uczęszczają jego dzieci. Poprosił więc, aby to ona uczyniła i podał jej adres internetowy szkoły. Kobieta skontaktowała się z placówką, a w odpowiedzi otrzymała informację, że dzieci potrzebują laptopów do nauki. Kobieta przelała na wskazane przez mężczyznę konto kwotę 5 tys. złotych. Niestety to nie koniec pechowej sytuacji. Mężczyzna podczas kolejnej rozmowy powiadomił ją, że szkolny autobus, którym jechał jego syn wypadł z drogi i ranne zostały dzieci, w tym jego syn. W związku z tym potrzebuje kolejnych 5 tysięcy złotych na operację syna. Kobieta oczywiście przelała kolejne 5 tysięcy na podane przez niego konto. Zaczęła mieć podejrzenia dopiero, gdy ten przestał się do niej odzywać. Zrozumiała, że padła ofiarą oszusta i sprawę zgłosiła na policję.

Policjanci ostrzegają przed zawieraniem tego typu znajomości, a także przed podawaniem swoich danych obcym osobom. Zalecają także zachowanie ograniczonego zaufania w przypadku takich kontaktów, a co najważniejsze, przestrzegają przed wpłacaniem pieniędzy na konta obcych lub niedawno poznanych osób. Warto zaznaczyć, że sytuacja taka wiąże się często z utratą sporej sumy pieniędzy. Oszuści najpierw budują zaufanie z osobą, którą chcą oszukać, a następnie podsuwają jej intratną propozycję zarobkową, zyskowny interes lub żerują na jej dobroci. Często "nabrane" w ten sposób osoby zamiast zyskać, tracą spore sumy pieniędzy.