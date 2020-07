Radiomagnetofon pełen niespodzianek

Funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Sztumie udaremnili przemyt na teren jednostki niedozwolonych w więzieniu przedmiotów. Były ukryte w radiomagnetofonie.

13 lipca podczas kontroli przesyłki adresowanej do osadzonego funkcjonariusze Zakładu Karnego w Sztumie ujawnili 9 telefonów komórkowych, 5 zegarków z funkcją telefonu, 5 kart pamięci, 50 ampułek oraz 493 tabletek zawierających substancje anaboliczne. Wszystko to ukryte było we wnętrzu radiomagnetofonu.

Dbanie o bezpieczeństwo na terenie jednostki to jedno z podstawowych zadań wszystkich funkcjonariuszy Służby Więziennej. Realizuje się to między innymi przez dokonywanie kontroli. Kontroli podlegają osadzeni, cele mieszkalne, pomieszczenia w których przebywają osadzeni, rzeczy dostarczane osadzonemu. Kontrola może być przeprowadzona w każdym czasie.

Skuteczne działania funkcjonariuszy Służby Więziennej przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa oraz zapewniają prawidłowy tok wykonywania kary pozbawienia wolności.