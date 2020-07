Ratusz dla wolontariuszy, stowarzyszeń i turystów

W wyremontowanym, liczącym 700 lat, ratuszu miejskim powstało Pasłęckie Centrum Integracyjne. Będzie ono miejscem spotkań wolontariuszy, lokalnych stowarzyszeń i grup, także tych nieformalnych, które z jego pomieszczeń i wyposażenia skorzystają za darmo. Od dwóch tygodni funkcjonuje tutaj także lokalna informacja turystyczna. Zobacz zdjęcia.

- Często słyszałem od mieszkańców opinie, że w Pasłęku potrzebne jest miejsce, które nie będzie znajdowało się pod okiem władzy. Takie miejsce, w którym ludzie zechcą się zebrać, porozmawiać, zrobić coś dobrego dla siebie nawzajem, dla społeczności lokalnej. Tego im brakowało. Siedemsetletni ratusz dawniej służył władzom tego miasta, teraz oddajemy go mieszkańcom. Wierzę, że to centrum wzmocni nasz kapitał społeczny i będzie promowało miasto i gminę Pasłęk – mówił podczas uroczystego otwarcia Pasłęckiego Centrum Integracyjnego Wiesław Śniecikowski, burmistrz tego miasta.

Centrum działać będzie od poniedziałku do soboty, od godz.10 do godz. 18. Są już pierwsi jego użytkownicy.

- Naszą siedzibą był do tej pory malutki pokoik, tutaj nasze stowarzyszenie będzie mogło rozwinąć skrzydła. To miejsce z duszą i bardzo podoba nam się to, że będą mogły z niego korzystać także stowarzyszenia nieformalne, do tego nieodpłatnie - mówi Joanna Strzelecka ze Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie w Pasłęku, a zarazem koordynatorka Klubu Integracji Społecznej.

W centrum od prawie dwóch tygodni działa także Punkt Informacji Turystycznej.

- Odwiedzają nas turyści z Niemiec, Holandii czy Austrii oraz oczywiście z Polski. Informacja funkcjonuje krótko, a odwiedziło nas już 250 turystów. W ostatni wtorek pobiliśmy rekord: było to 58 osób. O co pytają najczęściej? Co można zwiedzić w Pasłęku i okolicach, gdzie zjeść, gdzie przenocować. Każdy turysta otrzymuje od nas ulotki, foldery, mapki turystyczne, plan Pasłęka - mówi Eliza Tararuj, która pracuje w Punkcie Informacji Turystycznej.

Remont ratusza kosztował ponad 600 tys. zł, unijne dofinansowanie wyniosło ponad 380 tys. zł.

- Remontując budynek, który ma 700 lat, czuło się wielką odpowiedzialność, nie na co dzień w naszym regionie robi się takie rzeczy. Styl odremontowanych pomieszczeń nawiązuje do historycznych wnętrz ratusza, inwestycja była realizowana oczywiście pod nadzorem konserwatora zabytków - mówi Marek Domeracki, z FHU Marbud z Pasłęka, firmy, która wykonała remont ratusza.

Centrum Integracji Społecznej będzie znajdowało się pod opieką Biblioteki Publicznej w Pasłęku.