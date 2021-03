Rosjanin myślał, że o jego karach zapomniano

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Grzechotkach zatrzymali Rosjanina poszukiwanego za nieopłacone grzywny. Mieszkaniec Kaliningradu miał do uregulowania 67,5 tys. zł zasądzonych kar.

1 marca na drogowym przejściu granicznym w Grzechotkach do odprawy na kierunku przyjazdowym stawił się obywatel Rosji. Wjazd do Polski dokumentował zaświadczeniem o powierzeniu pracy. W trakcie odprawy podróżnego okazało się, że jest poszukiwany przez polski wymiar sprawiedliwości.

46-letni mężczyzna nie opłacił zasądzonych grzywien za urządzanie i prowadzenie gier hazardowych. W Elblągu, w rożnych lokalach i w rożnych odstępach czasu zarządzał automatami do gier. W związku z powyższym wyrokiem Sądu Rejonowego w Elblągu został skazany na karę grzywny w wysokości prawie 59,5 tys. zł. W tym samym czasie, za te same przestępstwa poszukiwał go radomski wymiar sprawiedliwości, który zasądził mu 8 tys. zł grzywny.

Mieszkaniec Kaliningradu, by ruszyć w dalszą podróż musiał zapłacić 67,5 tys. zł, bo inaczej spędziłby 238 dni w areszcie.