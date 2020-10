Rowery skradzione w Niemczech odzyskane na przejściu w Grzechotkach

W niedzielę (25.10) w godzinach nocnych funkcjonariusze Straży Granicznej z Grzechotek odzyskali dwa skradzione rowery. Używane jednoślady przewoził obywatel Rosji.

Do odprawy granicznej na kierunku wyjazdowym z Polski podjechał mercedesem sprinterem 31-letni kierowca. Mieszkaniec Kaliningradu przewoził z Niemiec do Rosji 59 sztuk używanych rowerów. W trakcie kontroli, funkcjonariusz SG nabrał podejrzeń co do legalności pochodzenia niektórych jednośladów. Rowery w bardzo dobrym stanie technicznym były tak umiejscowione, by uniemożliwić kontrolującemu sprawdzenie numerów identyfikacyjnych. Funkcjonariusz z PSG w Grzechotkach nie odpuścił i częściowo rozładowano towar, by dokonać skutecznej kontroli pochodzenia jednośladów. Jak się okazało funkcjonariusz SG nie mylił się, 2 rowery pochodziły z kradzieży. Potwierdzili to funkcjonariusze z Polsko-Niemieckiego Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku. Pierwszy został skradziony w sierpniu, a drugi w październiku br., w Paderborn na terenie Niemiec. Na miejsce wezwano policjantów z KPP w Braniewie, którzy prowadzą dalsze czynności w sprawie. Mieszkaniec Kaliningradu po przesłuchaniu został zwolniony, do Rosji ruszył bez dwóch rowerów.