Ruszyły zapisy na bezpłatne szkolenia dla motocyklistów

Pierwsza pomoc, turystyka motocyklowa i aspekty prawne ruchu drogowego, to główne zagadnienia tegorocznego programu szkoleń, organizowanych pod nazwą Bezpieczny i MotoPomocny Motocyklista. Organizator – Fundacja MotoPomocni zaplanowała również spotkanie w Elblągu. Choć rejestracja dopiero się zaczęła, warto się pospieszyć, zostało już niewiele miejsc.

To już 10 edycja najpopularniejszych szkoleń dla motocyklistów w Polsce. Jak co roku ideą MotoPomocnych jest przygotowanie motocyklistów do zbliżającego się sezonu. Zajęcia opierają się o innowacyjny program i są bogate w wiedzę teoretyczną oraz ćwiczenia praktyczne. Udział w zajęciach jest bezpłatny, jednak wymagana jest wcześniejsza rejestracja.

Skrócony program zajęć:

I Pierwsza pomoc z wykorzystaniem technologii wirtualnej rzeczywistości

Podczas zajęć omówione i przećwiczone zostaną najważniejsze elementy związane z bezpieczeństwem i udzielaniem pomocy poszkodowanym w wypadku komunikacyjnym. Zajęcia uzupełnione będą zaawansowaną technologią VR (rozszerzonej rzeczywistości). Uczestnicy zakładając specjalne okulary znajdą się w wirtualnym otoczeniu, gdzie ich zadaniem będzie uratowanie życia poszkodowanemu.

II Turystyka motocyklowa

Celem warsztatu jest zachęcenie motocyklistów do większej otwartości i organizacji samodzielnych podróży motocyklowych. Podczas prezentacji przedstawione zostaną najważniejsze informacje jak zaplanować wyjazd, co ze sobą zabrać, aby uniknąć problemów w trakcie podróży. W wielu miastach gościć będę znani podróżnicy, którzy opowiedzą o swoich przygodach i doświadczeniach.

III Aspekty prawne ruchu drogowego

We współpracy z Komendą Główną Policji na każdym szkoleniu gościć będą policjanci z Wydziałów Ruchu Drogowego, którzy w luźnej formie panelu dyskusyjnego, odpowiedzą na pytania uczestników.

Kiedy i gdzie:

Szkolenie w Elblągu odbędzie się w niedzielę (19 lutego), w godz. od 9 do 16. Lokalizacje oraz harmonogram wraz z formularzem rejestracyjnym znajdują się na stronie.

Relacje z dotychczasowych szkoleń umieszczamy na naszym fanpage.