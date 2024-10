Sądzony za dziecięcą pornografię

Przed elbląskim sądem rozpoczął się proces byłego już pracownika szpitala wojewódzkiego, który jest oskarżony o posiadanie i rozpowszechnianie dziecięcej pornografii. Sąd ze względu na charakter sprawy wyłączył jej jawność po odczytaniu przez prokuratora aktu oskarżenia.

Dariusz C. został zatrzymany w kwietniu tego roku pod zarzutem „posiadania plików graficznych, przedstawiających treści pornograficzne z udziałem małoletnich oraz rozpowszechniania ich przez Internet”. Sąd aresztował go najpierw na trzy miesiące, następnie przedłużył areszt na kolejny okres. Dzisiaj do sądu oskarżony został doprowadzony z aresztu przez policję, skuty kajdankami na rękach i nogach.

Przebiegu dzisiejszej rozprawy nie znamy, bo sąd z urzędu wyłączył jej jawność, powołując się na to, że sprawa dotyczy czynów wobec osób małoletnich. Zanim to jednak nastąpiło, prokurator odczytała akt oskarżenia przeciwko Dariuszowi C.

- W krótkim odstępach czasu i z góry powziętym zamiarem przechowywał na dysku zewnętrznym oraz telefonie oraz w celu rozpowszechnienia 275 plików graficznych i filmowych, przedstawiające treści pornograficzne z udziałem małoletnich oraz związane z posługiwaniem się zwierzęciem oraz za pośrednictwem sieci Internet rozpowszechniał wymienione treści w postaci 5 plików graficznych – mówiła przed sądem prokurator prowadząca sprawę.

Sąd po wyłączeniu jawności miał wysłuchać wyjaśnień oskarżonego i przesłuchać jednego świadka. Nie wiemy obecnie, czy wyznaczy kolejne terminy rozpraw. Do sprawy wrócimy.

Dodajmy, że oskarżony ma 62 lata, był pracownikiem Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu. Pracodawca rozwiązał z nim umowę, gdy oskarżony przebywał w areszcie. W lipcu Dariusz C. przeszedł na emeryturę.

Z uwagi na charakter sprawy komentarze pod artykułem zostały wyłączone.