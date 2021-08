Policjanci z Elbląga zatrzymali 17-latka, podejrzanego o uszkodzenie samochodu. Sprawca skakał po dachu volvo. Straty jakich dokonał to 2 tys. zł. Odpowie za zniszczenie mienia. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Zdarzenie miało miejsce przy ul. Brzeskiej w Elblągu. Kilku świadków widziało jak młody mężczyzna wdrapuje sie na volvo, zaparkowane na osiedlowym parkingu, a następnie chętnie po nim skacze. Uszkodzeniu uległa karoseria. Straty jakich dokonał to 2 tys. zł. Na miejsce został wezwany patrol prewencji, który zatrzymał wandala. W komendzie podczas przesłuchania przyznał się do uszkodzenia mienia. Powiedział, że był pijany i w żaden sposób nie potrafił wytłumaczyć swojego zachowania. Zatrzymany 17-latek odpowie jako dorosły. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.