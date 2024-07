Skazani za napad na sklep

Sąd Rejonowy skazał w środę (24 lipca) dwóch mężczyzn za napad na jeden ze sklepów w centrum Elbląga. Obaj otrzymali karę roku więzienia, ale tylko jednemu z nich sąd zawiesił wykonanie kary. Wyrok nie jest prawomocny.

Przypomnijmy, że do napadu na sklep Żabka w centrum Elbląga doszło 3 kwietnia. Dwóch zamaskowanych mężczyzn w wieku 23 i 26 lat i grożąc ekspedientce, ukradli z kasy 2800 zł. Proces zakończył się po jednej rozprawie, na której obaj przyznali się do winy i chcieli dobrowolnie poddać się karze. Przed sądem odpowiadali z wolnej stopy.

Prokuratura wystąpiła o dwa lata więzienia dla oskarżonych, zakaz zbliżania się do ofiary na 50 metrów oraz obowiązek naprawienia wyrządzonej szkody. Sąd wydając 24 lipca wyrok, skazał 23-letniego Oskara C. na rok więzienia w zawieszeniu na dwa lata, na ten czas przyznając mu dozór kuratora. Nakazał mu też podjęcie pracy zarobkowej i powstrzymanie się od przyjmowania środków odurzających. Mężczyzna nie był wcześniej karany.

26-letni Aleksander W. również został skazany na rok więzienia, ale w jego przypadku sąd nie orzekł o zawieszeniu wykonywania kary, bo Aleksander W. był już karany za kradzież. Zaliczył mu też na poczet kary trzymiesięczny areszt. Mężczyźni muszą także zapłacić właścicielowi sklepu solidarnie po 500 zł w ramach naprawy szkód.

Sąd zmienił kwalifikację zarzucanego czynu z kradzieży rozbójniczej na czyn mniejszej wagi zagrożony mniejszą karą.

- Sposób działania sprawców przestępstwa i zabrana kwota zdecydowały o tym, że sąd przyjął, że jest to wypadek mniejszej wagi w stosunku do przestępstwa rozboju. Przestępstwo rozboju samo w sobie jest zagrożone karą od dwóch lat pozbawienia wolności i może się sprowadzać do użycia siły fizycznej faktycznie do zrobienia komuś krzywdy. – uzasadniała wyrok sędzia Sylwia Kamola.

Sąd nie przychylił się do wniosku prokuratury o zakaz zbliżania się do sprzedawczyni ze względu na fakt, iż mężczyźni nie pochodzą z Elbląga i wyjechali już do innych miast. Obaj oskarżeni nie pojawili się na sali sądowej na ogłoszeniu wyroku, który nie jest prawomocny.